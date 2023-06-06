Havza'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi düzenlendi

"Barbie gibi gözükmek için 1 milyon dolar harcadım"

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından sergi açıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışındaki konuşmasında, Belediye olarak eğitim kurumlarının yanında olduklarını vurgulayarak, "İlçemiz hızlı bir değişimin içerisine giriyor. Havza Organize Sanayi Bölgesinde yatırımlar arttıkça halkımızın istihdamına yönelik kurslar açılması konusunda Halk Eğitimi Müdürlüğümüz ve Havza Mesleki Eğitim Merkezimize oldukça iş düşecek. Serginin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin de il genelinde 17 halk eğitimi merkezi bulunduğunu belirterek, "Samsun genelinde yıllık ortalama 10 bin kurs açılmakta, 270 bin civarında kişi kurslardan faydalanmaktadır. Halk eğitim merkezlerimizce tarımsal, kişisel gelişim ve el işleri gibi yaklaşık 4 bin farklı programda kurs açılabilmekte." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise öğrenimin ölüme kadar devam eden bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Haftanın amacı bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması." ifadesini kullandı.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül da Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında kutlanmaya başlandığını anlatarak, Havza HEM olarak bu dönemde 402 kurs açtıklarını, bu kurslarda 7 bin 116 kursiyerin belge almaya hak kazandığını kaydetti.



Konuşmaların ardından sergi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ile Özdemir ve Erdin tarafından ziyarete açıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.