DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta taşan Terme Çayı'nda incelemelerde bulundu

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

SAMSUN (AA) - DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Terme Çayı'nda incelemelerde bulundu.

Samsun'un Terme ilçesine gelen Balta, incelemelerinin ardından belediyede ilgili birimlerle toplantı yaptı.

Balta, çıkışta AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bilgisi ve talimatı çerçevesinde kaymakam, belediye başkanı ve milletvekilleriyle sahayı gezdiklerini söyledi.

Terme'nin yukarısındaki Salıpazarı ilçesinin daha çok yağış almasından dolayı çayın debisinin yükseldiğine işaret eden Balta, "Terme ilçesinde su seviyesi bayağı yüksek. Salıpazarı'nda metrekareye yaklaşık 254 milimetre yağış düşüyor. Terme merkezde bu 154 milimetre civarında. Yukarıdan gelen su Terme Çayı'nı yükseltmiş durumda. Şu an yağış uyarısı geçmiş ve yağış durmuş durumda. Su seviyesinin de birazdan düşmeye başladığını hep beraber göreceğiz. Özellikle burada merkezde taşkın hadisesinden ziyade yağmur suyu kanallarındaki suyun geri tepmesiyle, rögarların geri tepmesiyle şehir merkezinin belli noktalarında suyun biriktiğini gördük. Şu an pompalarla, vidanjörlerle boşaltılıyor." dedi.

Tüm tedbirlerin alındığını aktaran Balta, bodrum ve zemin katlarda, riskli bölgelerde insanların bulunmaması noktasında uyarılar yapıldığını kaydetti.

Salıpazarı ilçesinde 750 metreküp saniyelik debi ölçtüklerini dile getiren Balta, şunları kaydetti:



"Fakat Terme merkezde yaklaşık 600 metreküp civarında bir debi geçiyor. Bu biraz daha iyi bir durum. Can kaybı, mal kaybı yok. Salıpazarı Barajı şu an inşa halinde. Baraj tamamlandığında taşkın hadisesinin büyük bir kısmı, barajda depolanacağı için geçmişte yaşanan seviyede bir taşkın ve su yükselmesi Terme Çayı'nda olmayacak. Bunun yanında Terme ilçe merkezinde ihalesine temmuz ayında çıkacağımız taşkın koruma tesisiyle Terme Çayı'nı bir miktar daha genişleterek taşkın koruma duvarlarımızı inşa edeceğiz. Bu sayede şu anki geçirdiği debiden çok daha fazla debiyi Terme Çayı geçirecek ve inşallah bundan sonra da Terme'de taşkın hadisesinden söz etmiş olmayacağız."

DSİ Genel Müdürü Balta'ya incelemelerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik eşlik etti.

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