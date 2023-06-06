Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Milletvekili Mehmet Muş Salıpazarı'nda incelemede bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, şiddetli yağışlardan etkilenen Salıpazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dağlı ve Muş, ilçedeki incelemeleri sırasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'den ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Yağışların azaldığını ve bitme noktasına geldiğini söyleyen Muş, "Bugün itibariyle suların çekildiğini görüyoruz. Nehirlerin debisi azalmış durumda. Belli yerlerde su baskınları oldu. Samsun'da bir vefatımız var. Bunun dışında maddi hasarlarımız var. Onlar da Valilik bünyesinde zarar tespit komisyonu tarafından takip ediliyor. Bizi üzen can kaybımız. Onun dışında Samsun'da önemli bir hadisemiz yok." dedi.

Muş, şu an itibariyle yağışlarla ilgili bir risk gözükmediğine işaret ederek, "Temizlik faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Heyelanlar belediye ekiplerince kaldırılmaya çalışılıyor. Bizim haricimizde Amasya, Kastamonu ve Sinop illerimizde de yağış etkili oldu. Oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için olaylar kontrol altına alınmış durumda. Valilik süreci takip ve koordine ediyor." diye konuştu.

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