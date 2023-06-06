Samsun'da sele kapılan tayı kurtarmaya çalışan at kamerayla kaydedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde sele kapılan tayı kurtarmaya çalışan atın görüntüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aşırı yağış nedeniyle Terme Çayı taşarak tarım arazilerini su bastı.

Ahmetbey Mahallesi'nde bir tay, arazide suya kapıldı. Sele kapıldığını gören annesi, ona doğru ilerleyerek tayın kıyıya çıkmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Yavrusunu kurtarmaya çalışan at, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tayın daha sonra suyun sığlaştığı bir yerden çıkarak kurtulduğu öğrenildi.



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