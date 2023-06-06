Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den selle ilgili açıklama

SAMSUN (AA) - Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede sahil mahallelerinde su baskını yaşanan yerlerde incelemede bulundu.



Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede sahil mahallelerinde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandığını, ürünlerin su altında kaldığını belirtti.



Bölgede yıllardır sel yaşandığına işaret eden Aydemir, "Meteoroloji tarafından aşırı yağış uyarısı yapıldığında, 'Kanalların temizlenmesi gerekiyor' dedik ancak her zaman aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri yaşıyoruz. 2012 yılından bu yana her yıl bu aylarda sel yaşıyoruz. Çiftçimizin ürettiği ürünlerine yazık oluyor. Girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hava şartlarından dolayı sebzede verim düşüklüğü yaşanırken, üreticimiz bir de sel yaşadı. İnşallah daha büyük felaketler yaşamadan ana kanalların temizleme çalışması yapılır ve önümüzdeki hafta beklenen yağışta bu kadar büyük baskınlar olmaz. Üreticilerimize elinden geldiğince yardımcı olmak isteyen Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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