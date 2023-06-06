Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağış sonucu ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.

İlçede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Terme Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı.

Vatandaşlar su basan ahırlarda telef olma tehlikesi yaşayan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını korunaklı yerlere taşımak için yoğun çaba harcadı.

Ahmetbey Mahallesi'nde birçok ev ve ahıra su doldu, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.

Muhtar Hasan Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğunu söyledi.

Terme Çayı'nın taşması sonucu mera ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade eden Demirtaş, "İnsanlarımız mağdur oldu. Yeni ürenler ekmiştik onlar zarar gördü. Can kaybımız yok. Hayvanlarımızı kurtardık. Maddi hasarımız çok fazla. Bahçelerimizi su bastı." ifadelerini kullandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri de su basan yollarda güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler Uzungazi, Bazlamaç, Kocaman, Ambartepe mahallerine giden bağlantı yollarını güvenlik gerekçesiyle kapatarak vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.



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