Bafra Gençlik Merkezinde müzik eğitimi veriliyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi müzik atölyesinde enstrüman kursu veriliyor.

Bafra Gençlik Merkezinde akşam saatlerinde müzik atölyesinde eğitimler devam ediyor.

Müzik atölyesinde 85 kursiyere piyano, bağlama, gitar, ney ve keman eğitimi veriliyor.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, müzik atölyesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerle diğer öğrencileri karıştırarak çocukların gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Kursta bir otizmli öğrenci de bulunduğunu belirten Erdoğan, "Müzik sayesinde çocuğumuzun gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu sayımızın ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, velilerinin programdan çok memnun olduklarını anlatarak, "Öğrencimiz annesi ile kursa geliyor. Devletimizin verdiği imkanları en iyi şekilde vatandaşımıza yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.





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