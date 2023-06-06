Samsun'da evinin önünde kalp krizi geçiren muhtar azası öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi, evinin önünde kalp krizi geçirerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Düzköy Mahallesi Muhtarlığı Azası Muhammet Çarkçı'nın (54) evinin önünde bulunan menfezin yanında hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Çarkçı'nın, evinin önündeki menfezin tıkanıklığını gidermek için çalıştığı esnafa kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.

Çarkçı'nın cenazesi, Düzköy Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.











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