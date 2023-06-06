Kavak'ta minik öğrenciler yıl sonu etkinliği düzenledi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler dans gösterisi sundu. Kavak Kaymakamı Faruk Atar, burada sohbet ettiği öğrencilere çiçek verdi.

Programa Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selim Kurtoğlu ile öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.





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