Samsun'da kamyonetin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki 28 AAE 301 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu DSİ Kavşağı mevkisinde refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Ali S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anında olay yerinden geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da yaralılarla ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan kazada kamyonetin ikiye bölündüğü görüldü.

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