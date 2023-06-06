Samsun'da AFAD ile Türk Kızılay evlerinin etrafını su basan vatandaşlara erzak dağıttı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılay ekipleri, aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan vatandaşlara botla erzak dağıttı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı taştı, ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.

Akbucak Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan ve evlerini terk etmek istemeyen vatandaşların yardımına AFAD ve Türk Kızılay ekipleri yetişti.

Botla evlere ulaşan ekipler, vatandaşlara erzak yardımında bulundu.

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