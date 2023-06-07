AK Parti'li Karaaslan, selden zarar gören Ladik ilçesini ziyaret etti

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, selden zarar gören Ladik ilçesini ziyaret etti.

İlçede incelemede bulunan Karaaslan, Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi, eşine başsağlığı diledi.

Karaaslan, daha sonra ilçe merkezinde çalışan belediye işçileriyle sohbet etti. Tüfekidere Mahallesi ile diğer mahallelerde selden zarar gören yerleri inceleyen Karaaslan, en kısa sürede zararların karşılanarak vatandaşların sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Ziyaretlerde Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile Belediye Meclis Üyeleri Celal Tuzcu ve Mevlüt Berçinli de bulundu.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.