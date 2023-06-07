Samsun'da depremzedelerin anısına denize çelenk bırakıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına denize çelenk bırakıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen program, Atatürk Parkı'ndaki Onur Atını'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Tütün İskelesi'nde denize çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Türkiye Çevre Haftası'nın toplum bilincini artıracak çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelgeyle 5 Haziran'ı içine alan haftanın her yıl Türkiye Çevre Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı her sene bir tema belirlenmekte. Bu sene de 'Temiz Deniz Temiz Dünya" temasıyla Çevre Haftası'nı kutlamaktayız. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda 11 ilimizde olan deprem afetiyle ilgili rahmete kavuşan tüm vatandaşlarımızın anısına denize çiçek sunacağız. İnsanlarımızın deniz yakınında ya denize uzak noktada yaptıkları tüm faaliyetlerde ortaya çıkan atıklar denize ulaşmakta. Burada temel amaç denizi daha temiz tutmak ve yaşanabilir bir hayat kılmak için dikkati çekmek."



Konuşmaların ardından Bolat ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever denize çelenk bıraktı.

Çelengin rüzgardan ters dönmesi üzerine Tuğamiral Bahadır, denizde tören için bekleyen iki kontrol botundan birine çelengin düzeltilmesi için talimat verdi.

Botla kıyıya yaklaşan Sahil Güvenlik personeli, çelengi düzeltti, bu hareket törene katılanlardan alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.