Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler sergilendi

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SAMSUN (AA) - Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler sergilendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere yönelik açılan kurslarda üretilen el sanatları ürünlerinden oluşan, Samsun Adalet Sarayı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 1-7 Haziran'ın Hayat Boyu Öğrenme Haftası olduğunu belirtti.

Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak topluma yeniden dönmesi, tahliye sonrasında gelir elde edebilmesi amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde sürekli olarak kurslar açıldığına işaret eden Kılıç, bu kapsamda da üretimler yapıldığını aktardı.

Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 293 hükümlünün kurs belgesi aldığına işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Daha önceden mesleği olmasına rağmen elinde herhangi bir belgesi olmayan hükümlülerimize de açtığımız ustalık ve kalfalık sınavlarında ustalık ve kalfalık belgesi vererek tahliye sonrasında meslek edinmelerini ve hayata yeniden dönmelerini sağlamaktayız. Kurslarımız genellikle mobilya, bakır işlemeciliği, seramik obje yapımı, örgü, oyuncak, kalorifer ateşçiliği, bilgisayar, fırın işletmeciliği, tarım ve seracılık alanlarında. Bu tür iş kollarında çalışan yükümlülerimize kursları açmaktayız. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzde de 2020 yılından bu yana çeşitli projelerde çeşitli kurslar açıldı. 2020 yılından bu yana 450 kurs açmış bulunmaktayız, 1486 kardeşimiz yararlanmış bulunmaktadır."

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ise emek veren herkese teşekkür ederek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Başsavcı Kılıç, Kaymakam Keklik'e bakır işlemeli tablo hediye etti.

Sergide, erkek ve kadın hükümlülerin hazırladığı el işi nakış ürünleri, örgü bebekler, bakır işlemeli tablolar, resimler, seramik kaplama, takılar ve bal mumu heykeller, medikal tekstil ürünleri ve trikolar beğeniye sunuldu.

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