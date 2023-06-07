Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli Samsun'da sahilde yürürken yakalandı

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SAMSUN (AA) - Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da sahilde yürürken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ardahan'da tartıştığı ağabeyi S.A'yı (35) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A'nın (20) bulunduğu aracın Samsun'a giriş yaptığını tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Atakum sahilinde park halinde buldu. Çevreyi araştıran polis, şüpheliyi yürüyüş yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Ardahan'da tedavi altındaki S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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