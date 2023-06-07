Samsun’da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 5 Haziran'da Yaşardoğu Mahallesi'nde E.G'yi silahla yaralayan R.O.B'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliyi belirlenen adreste yakalayan polis, 19 Mayıs Mahallesi'nde sabaha karşı bir otele düzenlenen silahlı saldırının da zanlısı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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