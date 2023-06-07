Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak

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SAMSUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.

Açıklamada, "Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.

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