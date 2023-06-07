GÜNCELLEME - Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli Samsun'da sahilde yürürken yakalandı

SAMSUN (AA) - Ardahan'da ağabeyini bıçakladığı iddiasıyla aranan kişi Samsun'da sahilde yürürken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ardahan'da tartıştığı ağabeyi S.A'yı (35) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.A'nın (20) bulunduğu aracın Samsun'a giriş yaptığını tespit etti.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Atakum sahilinde park halinde buldu. Çevreyi araştıran polis, şüpheliyi yürüyüş yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ardahan'da tedavi altındaki S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.