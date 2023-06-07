Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında denizde dip temizliği yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında "Temiz deniz, temiz dünya" temasıyla deniz dibi temizlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıç ekipleri, Atakent Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, gazetecilere, kısa sürede yapılan dip temizliğinde birçok atık çıkarıldığı söyledi.

Vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Bolat, "Çocuklarımızda çevre bilincinin oluşması için dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı. Yaşanabilir bir ortam olması için çevre kirliliğine hassasiyetle bakmalıyız. Araç lastiği, tuğla, beton parçası, şişe, halı parçası, kısacası aklınıza gelen her çöp, atık denize atılmış. Hiçbir insanın duyarsız olmaması lazım, çevreyi kirletmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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