Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi girişinde Eren D. idaresindeki 55 AKH 403 plakalı otomobil ile Yusuf Ç'nin kullandığı 55 AJZ 408 plakalı motosiklet çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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