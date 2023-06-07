Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu'nda resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.

Okulun yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resim ve teknolojik tasarımlarının yer aldığı serginin açılışını Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ yaptı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü İbrahim İşleyen, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sergimizi yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenledik. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmakta." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise sadece akademik başarıyı değil, sanatsal ve sportif alanda da başarıyı yakalamak için çalıştıklarını belirtti.

Sergiyi gezen Ertuğ ve davetliler projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Ertuğ’un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

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