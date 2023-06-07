Samsun Üniversitesinde öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesinde yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törende, üniversitenin 26 Mayıs'taki kuruluş yıl dönümünde "duvarsız üniversite" kavramını hayata geçirdiklerini söyledi.

"Duvarsız üniversite" kavramıyla zihinlerdeki duvarları yıkarak toplumun tüm kesimleriyle etkin iletişim kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın, "Özgür düşünen bireyler yetiştirerek nitelikli bir topluma yön vermeyi hedef ediniyoruz. Bu felsefe, yaklaşım ve hedeflerimiz, odaklandığımız alanlar çerçevesinde çevre dostu yaklaşım ve yeşil kampüs politikaları uygulamak, her türlü geri dönüşüme öncelik vermek, üniversite sanayi iş birliğinde sürdürülebilir politikalar geliştirmek, sürekli üretim, teknolojik yeniliklerin sınırları ortadan kaldırdığı yüksek teknolojiye sahip alanlara katma değer oluşturmak istiyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyelerini tebrik etti.

Rektör Aydın ve Belediye Başkanı Demir, akademik başarılara imza atan öğretim üyelerine teşekkür belgesi, üniversiteye destek veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Canik Belediye Başkan Vekili Yusuf Sancak ile iş insanlarına da plaket verdi.

Daha sonra yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden akademik personel cübbelerini giydi.





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