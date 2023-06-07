Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, üç aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Polis Meslek Okulu kavşağında, bir minibüs ile iki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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