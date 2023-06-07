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Samsun’da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bayram Güleryüz’ün (63) kullandığı 55 M 5502 plakalı minibüs Sinop’tan Samsun istikametine seyir halinde iken Kolay Kavşağı trafik ışıklarında, Ömer Sever (47) yönetimindeki 55 DP 377 otomobile, çarpmanın etkisiyle otomobil de aynı istikamette giden, Umut Çelik (23) idaresindeki 55 TK 156 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ömer Sever (47), yolcular Ahmet Can Şener (20), Cevahir Çelik (34), Ayşe Keskinkılıç (55), Hasan Bülbül (26), Asiye Basdil (32) ile Didem Taş (20) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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