Ondokuz Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yıl sonu sergisi

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen sergide, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan mesleki kurslarda eğitim alan kursiyerlerin ve usta öğreticilerin hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.



Serginin açılışını, Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptı.



Açılışta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından mini konser verildi.



Belediye Başkanı Topaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Halk Eğitim Merkezimiz mesleki, kişisel gelişim, el sanatları gibi alanlarda ilçemizin kadınlarına önemli hizmetler vermektedir. Bugünkü sergide de çok güzel çalışmalar ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Serginin açılışına, Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu ile 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ve davetliler katıldı.

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