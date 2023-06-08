Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.

Kozluk Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Gülnihal Remziye Ocak, görsel sanatlar öğretmeni Tamer Turhan ile ana sınıfı öğretmeni Nilüfer Candan'ın hazırladıkları yıl sonu teknoloji tasarım ve resim sergisinin açılışına Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner, okul müdürü Tuncay Sezer ile öğretmen ve veliler katıldı.

Maytalman ve Köse, katılımcılarla sergiyi gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yaptığı projelerin ve eserlerin değerli olduğunu vurgulayan Köse, "Ülkenin ihtiyacı olan mucitlerin ve sanatkarların yetişmesinde ilk adım buralardan başlar. Bu gibi etkinlikler öğrencinin kendine güvenini artırıyor. Öğrencilerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar, her birini tebrik ederim." dedi.

Maytalman ve Köse, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynadı.







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