Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi düzenlendi

AA

Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Terme Kozluk Ortaokulu'nda Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.

Kozluk Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Gülnihal Remziye Ocak, görsel sanatlar öğretmeni Tamer Turhan ile ana sınıfı öğretmeni Nilüfer Candan'ın hazırladıkları yıl sonu teknoloji tasarım ve resim sergisinin açılışına Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner, okul müdürü Tuncay Sezer ile öğretmen ve veliler katıldı.

Maytalman ve Köse, katılımcılarla sergiyi gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yaptığı projelerin ve eserlerin değerli olduğunu vurgulayan Köse, "Ülkenin ihtiyacı olan mucitlerin ve sanatkarların yetişmesinde ilk adım buralardan başlar. Bu gibi etkinlikler öğrencinin kendine güvenini artırıyor. Öğrencilerimizin emeklerine teşekkür ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koymuşlar, her birini tebrik ederim." dedi.

Maytalman ve Köse, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynadı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Terme Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı ...
Ondokuz Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER Ondokuz Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yıl ...
Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Samsun’da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazasında 7 kişi ...
Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Samsun'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaştı
YEREL HABERLER Samsun'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaştı
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın suyu çekilmeye başladı
YEREL HABERLER Samsun'un Terme ilçesinde taşkın suyu çekilmeye ...
Samsun Üniversitesinde öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesinde öğretim üyeleri için cübbe ...
Çarşamba'da "Okulumda Şenlik Var" etkinlikleri
YEREL HABERLER Çarşamba'da "Okulumda Şenlik Var" etkinlikleri
Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı
YEREL HABERLER Havza'da resim ve teknoloji tasarım sergisi açıldı
Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursları 10. yıl töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursları 10. yıl töreni ...
Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında denizde dip temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında denizde ...
Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde gezerken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Ardahan'da ağabeyini bıçakladı, Samsun'da sahilde ...
OMÜ'de "Annem İçin Müzik Projesi" anneler korosu konseriyle sona erdi
YEREL HABERLER OMÜ'de "Annem İçin Müzik Projesi" anneler korosu ...
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik ...
Samsunspor, Erzurum ve Gerede´de kamp yapacak
YEREL HABERLER Samsunspor, Erzurum ve Gerede´de kamp yapacak
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak
YEREL HABERLER Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da ...
Samsun'da Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinin yeni binası hizmete girdi
YEREL HABERLER Samsun'da Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinin ...
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde manda etinden üretilen pastırmanın marka tescili alındı
YEREL HABERLER Ondokuz Mayıs Üniversitesinde manda etinden üretilen ...
Samsun’da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da bir kişiyi yaralayıp iş yerini kurşunlayan ...
Samsun'da 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. Yıl Etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 4-6 Yaş Kur'an Kursları 10. Yıl Etkinliği ...
GÜNCELLEME - Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli Samsun'da sahilde yürürken yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli ...
Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli Samsun'da sahilde yürürken yakalandı
YEREL HABERLER Ardahan'da ağabeyini bıçaklayan şüpheli Samsun'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.