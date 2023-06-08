Terme Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın başkanlığında yapılan toplantıda yedi gündem maddesi görüşüldü.



Toplantının açılışında konuşan Kılıç, 6 Haziran'da Terme Çayı'nın taşması ve ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Terme Çayı'nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle yağmurlama kanallarının geri taşmasının ilçede sıkıntıya neden olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"Sel felaketinin ilk saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz, kaymakamlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, SASKİ ve Büyükşehir ekipleri ile teyakkuz halindeydik. Üstün gayretleri için teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımızca kurulacak komisyon zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini yapacak. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun."



Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarını da değerlendiren Kılıç, "Sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Terme, Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanımıza verdiği destekle bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.



Yapılan oturumla, Evci ve Sakarlı mahalleleri sınırlarında yer alan 108 hektar alanda yapımı planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Terme Belediyesi adına ortak olunması ve karar alabilmesi için Belediye Başkanı Ali Kılıç'a oy birliği ile yetki verildi.​​​​​​​



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