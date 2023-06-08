Samsun'da 5 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kayıp ihbarında bulunulan Iraklı uyruklu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan Iraklı Mohammed Ghanim Younus'tan (22) haber alınamadığı ihbarı üzerine polislerce 5 gün önce başlatılan arama çalışmalarına polis ve sahil güvenlik ekipleri katılıyor.



Polisin karada, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptığı aramalarda şimdiye kadar Younus'a ait bir ize rastlanmadı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Younus'ın motosikletini Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkiinde, cep telefonu ve elbiselerini ise deniz kenarında bulmuştu.



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