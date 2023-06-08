Asarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

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SAMSUN (AA) - Asarcık'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde kutlandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programda halk oyunları, spor kursu ve okçuluk gösterilerinin ardından kırsal mahallelerde üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Programa Kaymakam Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alper Barış Doğan, tüm Asarcık halkını halk eğitimi kurslarına davet etti.





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