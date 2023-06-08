Samsunlu kadınlar halk eğitimi merkezinde takı yaparak kazanç sağlıyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Terme Halk Eğitimi Merkezinde takı tasarım kurslarında eğitim alan kursiyerler, Trabzon hasır bilezik ile çeşitli takılar yaparak kazanç elde ediyor.

Terme Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan 15 kadın kursiyer, el işçiliğiyle altın ve gümüşten tespih, küpe, saat, bileklik gibi takılar yapıp satarak kazanç sağlıyor.

Merkezde 10 yıldır gümüş, takı ve kuyumculuk teknolojisi alanında usta öğreticilik yapan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca geleneksel el sanatçılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na "gümüş hasır örme" alanında layık görülen Rabia Helvacı, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana el işlemelerine ilgisi bulunduğunu söyledi.

Trabzon'da yaşadıkları yıllarda komşularının yaptıkları işi merak ederek yanlarına gittiğini ve altın ördüklerini gördüğünü anlatan Helvacı, "Altının elde örüldüğünü bilmiyordum. Halk eğitim merkezine giderek bu işi öğrendim. Bütün kadınların bu işi yapıp para kazanmaları için elimden geleni yapmak istedim." dedi.

Trabzon'da anlaştıkları atölye ve kuyumcuların ham maddeyi kendilerine gönderdiğini belirten Helvacı, "Halk eğitim merkezinde kazaziye ve çeşitli takılar yapıyoruz. Sonrasında ördüğümüz hasır bilezikleri Trabzon'a gönderiyoruz. Kursiyerlerim hem öğreniyor hem de kazanıyor. Öğrencilerim para kazandığı zaman ayrı gururum oluyor. Sınıfımda emekli öğretmen var. Görme problemi olmasına rağmen kızının düğün takılarını kendi elleriyle mercek yardımıyla yaptı." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden emekli sınıf öğretmeni Serpil Öztürk de bir sergide hasır örmelerini görünce önce satın alındığını sandığını dile getirerek, "Meğerse kendileri örmüş. 'Bunu öğrenmeliyim' dedim. Kurs sayesinde evlilik hazırlığında olan kızıma hasır kolye, küpe, yüzük, bilezik yaptım." diye konuştu.

Kursiyer Emine Çayan da hasır örücülüğü kursuna arkadaşları sayesinde başladığına işaret ederek, "4 senedir bu işi yapıyorum. Atölyede çalışarak kendi kazançlarımızı sağlıyoruz. İlk satış yaptığım ürünün geliriyle eşimi yemeğe götürmüştüm." dedi.

Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan ise takı tasarım kurslarında eğitim alan kursiyerlerin aile ekonomisine katkıda bulunabildiğini vurgulayarak, "Atölyelerinin imkanlarını geliştirerek daha kaliteli ve daha geniş kitlelere ulaşacak eğitim faaliyetlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Takı tasarım faaliyetlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.