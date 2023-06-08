Havza'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kevser Camisi önünde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik ederek, "Öncelikle Rabb'im niyetlerinizi kabul etsin. Bizlerden kutsal topraklara selam iletin. Özellikle mazlum İslam coğrafyasından kutsal topraklara gelen hacı adaylarına her zaman yanlarında olduklarımızı söyleyin ve selamlarımızı iletin." dedi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da 61 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 21 kişinin de özel şirketle olmak üzere bu yıl ilçeden 82 kişinin hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini dile getirerek, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin. Sizlerden isteğimiz, Havza'dan Ravza'ya selamlarımızı iletmeniz." diye konuştu.

Törende duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaştı.





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