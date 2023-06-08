Havza'da okullarda yılsonu etkinlikleri düzenlendi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi ve Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinde yılsonu etkinlikleri kapsamında sergi ve mezuniyet programları düzenlendi.

İlk olarak Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından sergi, kermes ve mezuniyet programı düzenlendi.

Okul bahçesinde açılan ve okulun yıl boyu katıldığı faaliyetler, yapılan projelerin yer aldığı sergi ile kermesin açılışı Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ve Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapıldı.

Sergiyi gezen Ertuğ, Kurt ve beraberindekiler öğrencilerden bilgi aldı.

Daha sonra ise müzik dinletisinin ardından okulda dereceye girenlere plaketleri verildi.

Programın son bölümünde ise öğrencilere mezuniyet belgeleri verilerek pasta kesimi gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik öncesi konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından okulun müzik öretmeni Yılmaz Ceylan ve müzik öğrenmelerinden oluşan orkestra eşliğinde okulun korosu tarafından davetlilere konser verildi.

Program mezun olan öğrencilere belgelerin verilmesi ve öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.