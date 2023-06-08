Bafra'daki depremzedelere yardımlar devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde depremzedelere destek çalışmaları devam ediyor.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yardım kampanyalarıyla barınmadan ulaşıma, yemek yardımından gıda kolisine, yakacak yardımından giysi desteğine kadar birçok alanda depremzedelere yardımda bulunuyor.

Deprem bölgesinden ilçeye yerleşen depremzedelere, belediyeye bağlı aşevine başvuran ve yemek talebinde bulunan bütün depremzedelere günlük 2 öğün olmak üzere gıda yardımında bulunuyor. Şu anda 42 hanede 152 depremzedenin evine sıcak yemek ulaştırılarak ihtiyaçları gideriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, depremzedelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bizler gönülden kardeşiz. Dün olduğu gibi bugün de, bundan sonra da belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam edecek hayatı yine beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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