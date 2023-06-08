Terme'de taşkından etkilenen esnafa ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Terme Çayı'nın taşması sonucu mağdur olan esnaf ziyaret edildi.



Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı ve Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, taşkından etkilenen esnafı ziyaret etti.



Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılıç, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.



Kılıç, "Yaşanan sel felaketinden etkilenen sanayi esnafımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdik. Sanayi Bakanlığımız tarafından, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin, faaliyetlerine hızla dönebilmesi için 300 bin liraya kadar, ilk 12 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ‘Acil Destek Kredisi Programı’ başlatıldı. İlçe esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve selin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.















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