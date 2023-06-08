Trafik kazası nedeniyle tek yönlü kapanan Samsun-Ordu yolu açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde bir tırın önündeki tıra çarptığı kaza nedeniyle trafiğe kapanan Samsun-Ordu yolu, çalışma sonucu yeniden servise açıldı.
Samsun-Ordu yolu Çarşamba Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Levent Çiftçi yönetimindeki 31 AHL 481 tır, seyir halindeki 34 JC 0736 plakalı tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan şoför Çiftçi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çiftçi ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin tedbir aldığı olay yerinden kazaya karışan tırların kenara çekilmesi ve belediye ekiplerinin kapanan yolu temizlemesi ile kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.