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MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Ladik ziyareti

AA

MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Ladik ziyareti

SAMSUN (AA) - MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, selden etkilenen Ladik ilçesini ziyaret etti.

İlçede incelemelerde bulunan Topsakal, Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal’ın ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Selden etkilenen termal otel ve Tüfekçidere Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Topsakal, selde büyükbaş hayvanları telef olan Fethi Serbest ile görüştü.

Daha sonra Ladik Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Topsakal, Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir'den çiftçilerin uğradığı zararlar hakkında bilgi aldı.

Topsakal, selden mağdur olan herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, bütün yetkililere gördüklerimizi bizzat ilettim, iletmeye devam edeceğim. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Ne badireler atlattık bunu da inşallah el birliği ile aşacağız." diye konuştu.

Ziyaretlerinde Topsakal'a, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra ve Ladik Belediye Meclis Üyesi Celal Tuzcu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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