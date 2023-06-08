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Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 17, Watkins 10, Eray Aydoğan 3, Gueye 12, Muhammet Engin Kalkan 5, Mert Ali Sert 5, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 6, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 10

Sigortam.Net: Can Özcan 10, Mehmet Ali Yaşar, Semih Say, Serkan Menteşe 6, Cenk Şekeroğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 5, Umut Geçen 16, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 4, Stimac 4

1. Periyot: 15-5

Devre: 29-29

3. Periyot: 46-41





SAMSUN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Sigortam.Net’i 68-53 yendi.

Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı, 11 Haziran Pazar günü İstanbul’da oynanacak.

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