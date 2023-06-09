"Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen "Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı gerçekleştirildi.
İlçedeki okullarda öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okuma oranını artırmak amacıyla Yakakent Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında okunan kitaplarla ilgili sınav yapıldı.
Protokol kapsamında Yakakent Belediyesi aracılığıyla temin edilen kitaplar öğrencilere hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde üç kategoride 5'er kitabın okunduğu projenin sonunda yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere hediye verileceğini belirterek, desteklerinden dolayı Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'ya teşekkür etti.