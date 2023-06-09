"Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı yapıldı

AA

"Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen "Yakakent Kitap Okuyor Projesi"nin sınavı gerçekleştirildi.

İlçedeki okullarda öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okuma oranını artırmak amacıyla Yakakent Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında okunan kitaplarla ilgili sınav yapıldı.

Protokol kapsamında Yakakent Belediyesi aracılığıyla temin edilen kitaplar öğrencilere hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde üç kategoride 5'er kitabın okunduğu projenin sonunda yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere hediye verileceğini belirterek, desteklerinden dolayı Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'ya teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da Şiir Dinletisi ve Yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra'da Şiir Dinletisi ve Yarışması düzenlendi
Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan hükümlü tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan hükümlü tutuklandı
21 yıl hapis cezası bulunan firari çocuk istismarcısı uyuşturucu operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl hapis cezası bulunan firari çocuk ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 ...
Samsun'da 22'inci kattan zemine düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 22'inci kattan zemine düşen işçi hayatını ...
Samsunspor - Sigortam.net : 68-53
YEREL HABERLER Samsunspor - Sigortam.net : 68-53
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off
YEREL HABERLER Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off
19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'ten ziyaret
YEREL HABERLER 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'ten ziyaret
Salıpazarı ilçesinde HEM yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde HEM yıl sonu sergisi düzenlendi
İnşaatın 20'nci katından düşen inşaat işçisi, öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 20'nci katından düşen inşaat işçisi, öldü
19 Mayıs'ta LÖSAM yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta LÖSAM yararına kermes düzenlendi
Türkmenistanlı Nurshat´ın ölümünde günlüğündeki 'elveda' yazısı araştırılacak
YEREL HABERLER Türkmenistanlı Nurshat´ın ölümünde günlüğündeki ...
MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Ladik ziyareti
YEREL HABERLER MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Ladik ziyareti
Trafik kazası nedeniyle tek yönlü kapanan Samsun-Ordu yolu açıldı
YEREL HABERLER Trafik kazası nedeniyle tek yönlü kapanan Samsun-Ordu ...
Terme'de taşkından etkilenen esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Terme'de taşkından etkilenen esnafa ziyaret
Bafra'daki depremzedelere yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Bafra'daki depremzedelere yardımlar devam ediyor
Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Melike Özay Samsun'a döndü
YEREL HABERLER Bocce Volo Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Melike ...
Havza'da okullarda yılsonu etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da okullarda yılsonu etkinlikleri düzenlendi
Asarcık'ta ortaokul öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Asarcık'ta ortaokul öğrencileri mezuniyet heyecanı ...
Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunun hükümlü uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunun hükümlü ...
Bafra TSO'da "Temel İlkyardım Semineri" düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra TSO'da "Temel İlkyardım Semineri" düzenlendi
22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Samsun'da başladı
YEREL HABERLER 22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi ...
Havza'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da hacı adayları için uğurlama töreni ...
Samsunlu kadınlar halk eğitimi merkezinde takı yaparak kazanç sağlıyor
YEREL HABERLER Samsunlu kadınlar halk eğitimi merkezinde takı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.