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GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait karşılıklı sefer yapan iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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