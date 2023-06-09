GÜNCELLEME 3 - Samsun'da tramvayların çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu biri ağır 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada biri ağır 26 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, burada gazetecilere, yaralananlara ve Samsun'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Saat 09.40 sıralarında Tekkeköy istikametine ilerleyen tramvayın arıza yapması üzerine seyir halindeki diğer tramvayın bu araca arkadan çarptığını belirten Dağlı, "Maalesef vatmanımızın durumu biraz ağır görünüyor. 26 yaralımız var, çoğunluğu hafif ve ayakta tedavi görüyor. Müşahede altına alındılar. Vatmanımız da inşallah kurtulur. Talihsiz bir kaza yaşadık. Anlık bir olay. Hemen yokuştan aşağıya doğru geldiği için arkadaki duramıyor. Teknik bir arıza olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir ise tramvayda teknik bir arıza yaşandığı, durumun incelendiği anlatarak, "Arkadaşlar tramvayı tespit için tamir bölümüne çekip orada tespiti yapacaklar." dedi.

Çarpmanın tramvayın tam üst geçitten indiği sırada yaşandığına işaret eden Demir, "Fark ettiği anda durma mesafesi de yakın olduğu için arkadan... Çok büyük bir çarpma değil aslında, bir dokunma söz konusu. Vatmanımızda ciddi anlamda yara gözüküyor. Aldığım bilgiye göre hayati tehlike gözükmüyor. Yolculardan büyük kısmı ayakta tedavi edildi. 26 müracaat var tetkik edilen. 10 civarında yaralı gibi gözüküyor ama sanıyorum 2 saat içinde 2-3'ü dışında taburcu edilirler. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Vali Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, daha sonra Gazi Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedavi edilen yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.





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