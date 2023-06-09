Samsun'da temel kazısında toprak kayması nedeniyle 6 katlı apartman boşaltıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, önündeki temel kazısı sırasında toprak kayması yaşanan 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki binanın çevresinde toprak kayması ve sarsıntı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresine şerit çekti, oturanları tahliye etti.

Bina ile ilgili kararın, yapılacak incelemenin ardından verileceği belirtildi.

Apartman sakini Reşat Gül, temel kazısı nedeniyle toprak kayması ve binada sarsıntı yaşandığını, bunun üzerine binayı boşalttıklarını söyledi.





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