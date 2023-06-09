Terme'de taşkından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından meydana gelen taşkının neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağanak sonrası Terme Çayı'nın taşması nedeniyle meydana gelen selin ardından Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sürüyor.



Belediye Başkanı Ali Kılıç, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Ekiplerimizce Bağsaray Mahallesi'nde kanal büz, Çay Mahallesi'nde iş yeri yıkama, Uludere Mahallesi'nde kanal yolu, Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi'nde büz ile ilçe genelinde moloz kaldırma, motopomp ile su taliyesi ve sokak yıkama gibi çalışmalar yürütülüyor. Birlik olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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