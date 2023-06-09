MHP Samsun Milletvekili Topsakal'dan Ladik Ziraat Odasına ziyaret

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'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

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SAMSUN (AA) - MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Ladik Ziraat Odasına ziyarette bulundu.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut Güler, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir ile Ladik Belediye Meclis üyesi Ömer Kanoğlu da bulundu.

Güler'den sağanak sonrası meydana gelen taşkınların tarım alanlarına verdiği hasarın boyutu hakkında bilgi alan Topsakal, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceğini kaydetti.

Demir, çiftçilerin girdilerinin çok fazla olduğunu, bunun yanı sıra selden de zarar gördüklerini belirterek, "Bankalara borçları ve diğer sıkıntıları var. Kredilerin ertelenmesi ve çiftçilerimizin zararının karşılanması konusunda vekilimize gereken bilgileri verdik. Devletimizin bu konuya çözüm bulacağına inanıyorum." dedi.

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