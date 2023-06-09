Samsun'da anaokulu öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri için yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul müdürü Yıldıray Baş, burada yaptığı konuşmada, sevgileriyle minik öğrencilere ana kucağı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrenciler de bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Sizden aldığımız bu güzel emanetlerimizi tekrar sizlere teslim ediyoruz ve hayatları boyuncu sağlık ve başarılar diliyoruz. Katılan velilerimize ise şenliğimize katıldıklarından dolay hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. " dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu öğrencilerinin çeşitli gösterilerinin ardından program sona erdi.





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