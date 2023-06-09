19 Mayıs ilçesinde hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Merkez Cami önünde gerçekleşen programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, din görevlileri, hacı adayları ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Topaloğlu, "Vatandaşlarımızı bu kutsal görevlerinde yalnız bırakmadık. Rabb'im çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşuyla, hac vazifesini yapmış şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve birtakım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla 18, özel şirketler aracılığıyla da 4 kişi olmak üzere 22 hacı adayı, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

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