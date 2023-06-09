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Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkı T. yönetimindeki 16 HT 379 plakalı otomobil, Demircideresi Kirenli mevkisinde dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan K. ve Nami K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan K. ve Nami K, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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