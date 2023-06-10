Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gönül Akyazıcı yönetimindeki 55 NR 029 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Yunus Küçüker'in kullandığı 55 AYU 28 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilde bulunan Yeter Akyazıcı ve Ebrar Kura, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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