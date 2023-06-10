Bafra'da Kurumlar Arası Atatürk Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlar Arası Atatürk Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Bafra Yeni Spor Salonu'nda yapılan turnuvada Bafra Halk Eğitimi Merkezi birinci, Bafra Çözüm Koleji ikinci, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi üçüncü oldu.

Voleybol turnuvasına katılan takımlara kupa ve madalya verildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Cumhuriyetin 100. yılında 19 Mayıs Atatürk Kupası'nı tamamladıklarını belirterek, "Halkın teveccühü çok güzeldi, Bafra'da spor kültürü oluşmuş durumda, onu görüyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Harika bir müsabakaydı, katılımcıların hepsine ve seyircilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak da kurumlar arasında kadınların fazla olmasının kendisini memnun ettiğini dile getirerek, turnuvaya katılan tüm kurum ve sporculara teşekkür etti.





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