AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Samsun'da partililerle buluştu:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da partililerle bir araya geldi.

Partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, Samsun'da dün meydana gelen tramvay kazasında yaralananlara da şifa diledi.

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Samsun'a yaptığı belirten Yılmaz, "Görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Özhaseki Bey'e de teşekkür ediyorum. Biz, bir seçim bitiriyor, diğer seçime hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özverili çalışan partili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yerel seçimler için gayretli bir çalışma süreci geçireceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim siyasi hareketimiz hizmet siyasetidir. Türkiye Yüzyılı Projesi önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak. Deprem bölgesinde yapacağımız hizmetler yüzyıla damga vuracak. Marka şehirleri önemsiyoruz. Samsun da onlardan biri. 2019 yılında, 'gönül belediyeciliği' dedik. 2024 yerel seçimlerinde de gönül belediyeciliğinin izleri olacaktır. Mutlaka işimizi severek yapacağız. Bizim insanımız işimize bakıyor ama bana ne kadar dostça gönülden bakıyor, ona da bakıyor. 'Ben siyasetçiyim.' diyen herkes etrafımıza sevgi yaymalıdır. 2024 seçimlerinde mutlaka sevgimizi ortaya koymalıyız. Gönül işini ihmal etmeden çalışmaya gayret edelim. Önümüzdeki yeni süreçlerin gayreti için çalışacağız."

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