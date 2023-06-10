Samsun'da iki tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 5'inin tedavisi sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 5'inin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Tramvay kazası nedeniyle hastanelere kaldırılan 26 kişiden 21'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.



Dün, Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.





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